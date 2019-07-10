Почти тонну конопли уничтожили в Гомельском районе

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе уничтожено 950 кг дикорастущей конопли, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Новобелицкого РОВД Гомеля вблизи Костюковки 9 июля обнаружили 623 куста дикорастущей конопли на площади в 1 га. Наркосодержащее растение ликвидировали, участок культивировали.

Официальный представитель УВД отметил, что с начала спецпрограммы "Мак" сотрудники органов внутренних дел выявили в области более 290 фактов произрастания мака и дикорастущей конопли. Общий вес уничтоженных наркосодержащих растений превысил 16 т.

Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-