Под Барановичами легковушка врезалась в опору ЛЭП

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в результате столкновения с опорой линии электропередачи травмирован водитель "Рено Меган", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла вечером 6 июля на улице Звездная в д.Бартники. "По предварительной информации, 48-летний житель Барановичей за рулем "Рено Меган" не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобиля. Машина съехала в кювет врезалась в опору ЛЭП. В результате водитель получил различные травмы и был госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

У пострадавшего взята кровь на исследование. По факту ДТП проводится проверка.-0-