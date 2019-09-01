Под Белыничами опрокинулся автомобиль: пассажирка погибла

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Белыничами опрокинулось авто: один человек погиб, двое пострадали. Подробности аварии в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло сегодня ночью на 65-м км автодороги Быхов - Белыничи (в направлении Белыничей). Водитель 1992 года рождения на "Рено" не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, автомобиль столкнулся с деревом и опрокинулся. Пассажирка 1995 года рождения на заднем сиденье погибла на месте происшествия. Водитель и второй пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы (водитель - в реанимации).

По предварительной информации, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства аварии.-0-

Фото МВД