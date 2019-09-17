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17 сентября 2019, 11:01

Под Березино у женщины угнали машину во время сбора ягод

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Березино женщина оставила у леса машину и отправилась собирать ягоды, а когда вернулась, авто уже не было. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Жительница Березинского района обратилась в милицию с заявлением об угоне "Фольксвагена" 1984 года выпуска. Как выяснилось, 37-летняя женщина оставила машину у леса вблизи деревни Лосевка, куда приехала за ягодами.

Перед правоохранительными органами стояла тяжелая задача - ни свидетелей, ни каких-либо предположений насчет угона у заявительницы не было. Однако сотрудникам милиции удалось установить личность угонщика и восстановить предположительную картину произошедшего. "Злоумышленник доехал до места совершения преступления на автобусе, который привозит грибников в лес. Жажда выпить подвигла мужчину на противоправные действия. Заприметив у дороги автомобиль, он решил добраться на нем до магазина. Двери авто были закрыты, однако ключ от замка зажигания находился внутри", - рассказали в милиции.

Мужчина разбил кулаком водительское окно, завел ключом машину и отправился в сторону города. "Передвигаясь на угнанном авто, фигурант позвонил водителю автобуса и предупредил, чтобы его не ждали. Однако до магазина мужчина не доехал - в машине запала педаль газа. Пришлось бросить авто на обочине и добираться на попутке", - сообщили в УВД.

Правоохранители задержали угонщика. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.-0-

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Березино МВД Минская область угон
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