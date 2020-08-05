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05 августа 2020, 16:27

Под Березой два лейтенанта спасли тонувших в карьере детей

Фото из архива
Фото из архива

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два лейтенанта Вооруженных Сил Иван Прилепа и Егор Лиша спасли подростков, которые чуть не утонули в меловом карьере, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Инцидент произошел 3 августа. "Недалеко от одного из меловых карьеров вблизи Березы Иван и Егор услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков. Лейтенанты бросились в воду и вытащили подростков, после чего отвезли их в Березовскую центральную районную больницу, где детям оказали необходимую врачебную помощь", - рассказали в Минобороны.

Иван Прилепа и Егор Лиша - операторы авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов. В Березу офицеры прибыли к своему первому месту службы после окончания учебы в Военной академии - в 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.-0-

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