Под Березой два лейтенанта спасли тонувших в карьере детей

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два лейтенанта Вооруженных Сил Иван Прилепа и Егор Лиша спасли подростков, которые чуть не утонули в меловом карьере, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Инцидент произошел 3 августа. "Недалеко от одного из меловых карьеров вблизи Березы Иван и Егор услышали крики о помощи двух тонувших мальчиков. Лейтенанты бросились в воду и вытащили подростков, после чего отвезли их в Березовскую центральную районную больницу, где детям оказали необходимую врачебную помощь", - рассказали в Минобороны.

Иван Прилепа и Егор Лиша - операторы авиационного отряда эскадрильи беспилотных авиационных комплексов. В Березу офицеры прибыли к своему первому месту службы после окончания учебы в Военной академии - в 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.-0-