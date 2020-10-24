Под Бобруйском погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой и задержанием

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погоня сотрудников ГАИ за пьяным водителем сегодня утром завершилась стрельбой и задержанием нарушителя. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 5.00 по ул.Крылова в Бобруйске водитель автомобиля Saab не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться. Во время преследования скорость иномарки превышала 160 км/ч, водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу, создавая угрозу безопасности людей. На 307-м км автодороги Р43 граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи инспекторы несколько раз выстрелили по колесам автомобиля и пробили заднее колесо, в результате чего машину удалось остановить.

За рулем Saab в состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле) находился 35-летний житель Бобруйска. Мужчину задержали и составили на него несколько протоколов. Ранее он уже более 25 раз привлекался к административной ответственности, в том числе трижды за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, задержанный был судим за угон и причинение телесного повреждения по неосторожности.-0-