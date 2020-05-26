Под Бобруйском сгорело 100 т сена

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два сеносклада горели в Бобруйском районе, уничтожено 100 т сена, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня в 3.14 спасателям поступило сообщение о пожаре складов с сеном в деревне Большие Бортники Бобруйского района. Когда подразделения МЧС прибыли на место, открытым пламенем горели два сеносклада с 50 т сена в каждом, создалась угроза рядом стоящему строению.

"В результате пожара уничтожено 100 т сена в тюках, 800 кв.м кровли навесов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в управлении.-0-