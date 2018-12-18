Под Борисовом легковушка съехала в кювет и перевернулась: пассажир скончался в больнице

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась. Авария произошла 17 декабря около 13.00 на 15-м км автодороги Р63 Борисов - Вилейка - Ошмяны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

"Вблизи деревни Малое Стахово 38-летний местный житель на BMW неправильно выбрал скорость и не справился с управлением авто. Машина съехала в кювет и перевернулась, - рассказал Сергей Чеботарев. - В результате ДТП 33-летний пассажир был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Он скончался в больнице около 20.50. Водитель же оставил место аварии и был задержан сотрудниками ГАИ в 23.25".

Пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель за нарушение ПДД 16 раз привлекался к административной ответственности. На авто установлены зимние шины.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома