Под Борисовом легковушка съехала в кювет и перевернулась: пассажир скончался в больнице

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе легковушка съехала в кювет и перевернулась. Авария произошла 17 декабря около 13.00 на 15-м км автодороги Р63 Борисов - Вилейка - Ошмяны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.
"Вблизи деревни Малое Стахово 38-летний местный житель на BMW неправильно выбрал скорость и не справился с управлением авто. Машина съехала в кювет и перевернулась, - рассказал Сергей Чеботарев. - В результате ДТП 33-летний пассажир был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Он скончался в больнице около 20.50. Водитель же оставил место аварии и был задержан сотрудниками ГАИ в 23.25".
Пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель за нарушение ПДД 16 раз привлекался к административной ответственности. На авто установлены зимние шины.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4033 BYN
|2.411 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.1241 BYN
|2.124 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.1913 BYN
|3.18 BYN
|3.194 BYN