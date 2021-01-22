Под Борисовом обнаружено тело 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в пригороде Борисова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

"Днем 22 января поступило сообщение об обнаружении в лесу в пригороде Борисова тела 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, - говорится в сообщении. - На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему".

Устанавливается личность, которая причастна к преступлению. Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Минской области Андрей Лис.

Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).-0-