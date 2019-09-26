Под Борисовом спиленное дерево упало на грузовик, погиб водитель

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Борисовом спиленное дерево упало на проезжавший мимо грузовик, погиб водитель, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трагический случай произошел днем 21 сентября вблизи деревни Ранное Борисовского района. "Мастер леса и лесник спиливали деревья вблизи проезжей части. Во время работ спиленное дерево упало на кабину грузовика, ехавшего в это время по дороге. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель, 60-летний житель Борисова, скончался на месте", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователи установили, что работники действовали по собственной инициативе в нерабочее время. Они не обозначили опасную зону соответствующими знаками безопасности, предупреждающими надписями, запрещающими движение людей и транспорта.

Как отмечают правоохранители, в течение недели это был не единственный несчастный случай со смертельным исходом во время валки деревьев. "Днем 16 сентября в лесу Стародорожского района в процессе лесозаготовки был смертельно травмирован житель Любанского района. В этом случае трое мужчин работали в лесу, не имея соответствующей квалификации и после употребления спиртного. Они проигнорировали требования правил техники безопасности, средства индивидуальной защиты", - отметила Татьяна Белоног.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по ст. 144 УК - причинение смерти по неосторожности. Допрашиваются свидетели, должностные лица, изучается документация, назначены экспертизы. "Следователи внесут представления об устранении выявленных нарушений, принятии дополнительных мер по организации надлежащего контроля при работе на лесосеках", - добавила Татьяна Белоног.-0-

Фото УСК по Минской области