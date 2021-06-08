Под Борисовом задержаны четверо сбытчиков психотропов

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кафе под Борисовом задержан квартет сбытчиков психотропов. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Спецоперацию вечером 2 июня провел наркоконтроль УВД Минской области при силовой поддержке СПБТ "АЛМАЗ". Милиционеры задержали троих уроженцев Гомельской области и минчанина - всем от 20 до 21 года. У молодых людей по месту их жительства и в тайниках обнаружено почти 1,5 кг альфа-PVP.

Основным сбытчиком оказался 20-летний парень из Светлогорска, который после окончания колледжа остался в Минске и занялся наркобизнесом. Начал торговать после того, как откликнулся в мессенджере на предложение большого и легкого заработка. Сначала делал мелкие закладки, спустя месяц переключился на крупные.

"Молодой человек напрямую работал с виртуальным наркомаркетом, а позже пригласил в дело в качестве помощников своих бывших сокурсников (последний "включился" за два дня до задержания). Компания хранила и фасовала товар на съемной квартире, после чего развозила по окрестностям столицы. Родители дилеров были уверены, что те работают расклейщиками рекламных объявлений", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-