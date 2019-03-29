Под Браславом несовершеннолетняя бесправница врезалась в дерево

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетняя бесправница на "Ауди-100" стала виновницей ДТП, которое произошло в агрогородке Друя Браславского района, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
В аварии по счастливой случайности никто не пострадал. Автомобиль съехал с дороги, сбил дорожный знак, а во время стремительного спуска по склону к реке Друйка врезался в дерево.
"За рулем сидела семнадцатилетняя девушка, которая на закруглении дороги выбрала неправильную скорость движения и не справилась с управлением", - рассказали в Госавтоинспекции.
Там добавили, что автомобиль был куплен всего несколько дней назад и не находился на учете в ГАИ.-0-
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