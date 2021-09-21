21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Брестом выявлена лаборатория по изготовлению марихуаны. Информацию об этом опубликовала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Областной наркоконтроль задержал 36-летнего жителя Бресткого района: в арендуемом доме он оборудовал специальное помещение для выращивания запрещенного зелья.

Изъято более 700 г марихуаны, 15 кустов конопли, удобрение и спецоборудование (бокс для выращивания наркорастений, осветительные лампы и система вентиляции). Мужчина раскладывал коноплю на бельевой сушилке, а готовый продукт хранил в стеклянных банках в морозильной камере.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигурант на момент задержания жил один и не работал.-0-