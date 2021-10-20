Под Брестом задержали дальнобойщика с 2,95 промилле алкоголя

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Вблизи пункта пропуска "Козловичи" сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя грузовика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.

В Брестской области Госавтоинспекция с 1 октября усилила контроль за водителями большегрузного и иностранного транспорта. Во время рейда на трассе М1 Брест - Минск - граница России инспекторы остановили автомобиль DAF с полуприцепом. Водитель неуверенно управлял автопоездом, виляя по проезжей части. По визуальным признакам, он был пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения - 2,95 промилле. По словам мужчины, в тот день он не употреблял спиртное, просто "не успело выветриться выпитое накануне".

В отношении водителя за пьяное вождение составлен административный протокол. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

В Брестской области с начала года задержали почти 1,8 тыс. пьяных водителей. По их вине произошло 29 аварий, в которых восемь человек погибли и 24 получили различные травмы.

Сотрудники ГАИ призывают очевидцев сообщать о случаях, когда за руль садится нетрезвый водитель.-0-