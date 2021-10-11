Под Быховом задержаны наркокурьеры: изъято около 200 г психотропа

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11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Под Быховом задержаны наркокурьеры, у которых изъято около 200 г психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома. Вечером 8 октября на трассе Могилев - Бобруйск областной наркоконтроль остановил легковой автомобиль Peugeot. В салоне находились 22-летняя девушка и 36-летний мужчина из Бобруйска, у которых обнаружили более 196 г альфа-PVP. "Молодые люди работали по заданию виртуального наркомаркета и делали закладки с запрещенными веществами в тайниках на территории Витебской и Могилевской областей, - прокомментировал сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич. - В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, они водворены в ИВС. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и хулиганство, девушка - за хищение имущества путем модификации компьютерной информации". Мероприятия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности задержанных и лиц, причастных к незаконному наркообороту, продолжаются.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!