Под Чаусами водителя легковушки выбросило через багажник во время аварии

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе водителя легковушки во время аварии выбросило через багажник авто. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 7 июня около 14.20 вблизи деревни Благовичи. За рулем "Форда Мондео" ехал 33-летний водитель.

"По предварительной информации, он при обгоне потерял контроль над управлением машины. В итоге съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся", - рассказала Ольга Чемоданова.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Его выбросило из авто через багажник. С травмами мужчина был госпитализирован.-0-