Под Добрушем бесправник на мотоцикле вылетел в кювет - пассажирка в реанимации

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе опрокинулся мотоцикл с бесправником за рулем, в ДТП тяжелые травмы получила 23-летняя пассажирка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 28 июля около 4.00 в деревне Рассвет. Предварительно установлено, что 37-летний водитель "Кавасаки" по просьбе пассажирки отправился на заправку для приобретения спиртного. На закруглении дороги из-за неправильно выбранной скорости мужчина не справился с управлением, совершил наезд на опору дорожного знака, затем вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП девушка получила травмы, ее госпитализировали в реанимацию Добрушской центральной райбольницы.

В УГАИ отметили, что водитель, лишенный в 2017 году прав за езду в нетрезвом виде, привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 79 раз. Только с июля 2018 года по июль этого года мужчину дважды задерживали сотрудники ГАИ.-0-