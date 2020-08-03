Под Добрушем убили молодую женщину

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Добрушем в агрогородке убили 29-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Утром 1 августа жительница агрогородка Корма пришла домой к дочери, но не смогла зайти в дом, так как дверь была закрыта. Заглянув в открытое окно, она увидела на полу пятна крови и сообщила в милицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили в доме тело 29-летней дочери заявительницы с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний сожитель женщины. На допросе мужчина дал признательные показания, сообщив, что в ночь с 31 июля на 1 августа в состоянии алкогольного опьянения во время вспышки гнева он нанес сожительнице множественные удары по различным частям тела.

Следователями с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование продолжается.-0-