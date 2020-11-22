22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Дрибином легковушка насмерть сбила пенсионерку. Погибшая шла посередине дороги, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"ДТП произошло 21 ноября около 19.30 на 47-м км автодороги Селец - Мосток - Дрибин - Горки. 37-летняя водитель кроссовера Mitsubishi ASX ехала со стороны Могилева в направлении Дрибина и сбила пешехода, 60-летнюю жительницу деревни Русенка, которая скончалась на месте", - рассказали в УВД.

По предварительной информации, погибшая шла по центру проезжей части без световозвращающих элементов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают следователи, которые сейчас проводят проверку.

МВД в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. "В связи с сокращением светового дня количество ДТП с участием пешеходов увеличилось. Чтобы снизить риск наезда, пользуйтесь фликерами. Доказано, что водители замечают пешеходов со световозвращающими приспособлениями на значительно большем расстоянии. При движении с ближним светом фар это расстояние увеличивается с 25-40 м до 130-150 м, а при движении с дальним светом - до 400 м", - добавили в УВД.-0-