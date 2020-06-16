Под Дрибином легковушка влетела в гужевую повозку - погиб возчик

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрибинском районе ВАЗ столкнулся с гужевой повозкой, возчик погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 15 июня около 23.00. Недалеко от Дрибина 28-летний житель деревни Темный Лес за рулем автомобиля ВАЗ проявил невнимательность и въехал в гужевую повозку, которая двигалась в попутном направлении. После столкновения ВАЗ съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате происшествия возчик, 35-летний житель деревни Бестрень, от полученных травм скончался. Травмы в ДТП получил и пассажир автомобиля ВАЗ", - проинформировали в ГАИ.

За рулем авто был водитель, которого ранее лишили права управления за пьяную езду. В каком состоянии он был на этот раз - установит медицинская экспертиза.-0-