Под Гомелем горело предприятие по переработке стройотходов

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Древесные отходы горели на открытой площадке частного предприятия под Гомелем, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение о возгорании на территории частного строительного унитарного предприятия "Линия сноса" поступило в центр оперативного управления Гомельского городского подразделения МЧС сегодня в полдень. К моменту прибытия спасателей на открытой площадке горели древесные отходы на площади 500 кв.м.

Пожар на территории предприятия по сносу и разборке зданий и сооружений, а также переработке строительных отходов локализован и ликвидирован в 15.36.

В результате пожара повреждены древесные отходы. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-