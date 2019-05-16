Под Гомелем ребенок зажал палец в затворе игрушечного пистолета

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Красное Гомельского района спасатели оказали помощь ребенку, зажавшему палец в игрушечном пистолете, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Вечером 15 мая в службу спасения поступило сообщение с просьбой о помощи ребенку. Как оказалось, пятилетний мальчик зажал палец левой руки затворным механизмом игрушки. Работники МЧС помогли его освободить. "Состояние мальчика удовлетворительное, с предварительным диагнозом "закрытый перелом ногтевой фаланги 2-го пальца левой кисти" его доставили в травмпункт", - уточнила официальный представитель.-0-