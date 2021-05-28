28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Гомелем рыбак вытащил из Сожа револьвер с патронами, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Пенсионер рыбачил на реке Сож недалеко от поселка Ченки вечером 27 мая. "После очередной поклевки решил проверить, есть ли наживка и прикормка. Сделал подсечку, и спиннинг согнулся - вначале показалось, что произошел зацеп, но после нескольких рывков снасть немного пошла, он начал подмотку. Как оказалось, крючком зацепил полимерный пакет, в котором находились патроны и предмет, похожий на пистолет. 61-летний мужчина сразу набрал телефон спецлинии 102", - рассказали в УВД.

Следственно-оперативная группа Гомельского РОВД обнаружила в пакете 36 мелкокалиберных патронов и предмет, внешне напоминающий револьвер. В барабане оружия было шесть аналогичных патронов. Оружие было с механическими повреждениями. Маркировки на нем и патронах нет.

По факту необычного улова проводится проверка. Найденное направили в ГКСЭ для экспертизы.-0-