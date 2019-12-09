Под Гомелем столкнулись две легковушки: водитель потерял сознание в пути

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Гомелем столкнулись две легковушки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 8 декабря. Водитель 1964 года рождения на легковом Volkswagen ехал по подъездной дороге от автодороги М8. На подъезде к Гомелю мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. "Автомобиль в неуправляемом заносе оказался на встречной полосе, где столкнулся с Audi под управлением водителя 1948 года рождения", - сообщили в отделении агитации и пропаганды.

На место происшествия выезжали экипажи ГАИ, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Как рассказали в Госавтоинспекции, после оказания первой помощи водитель Audi госпитализирован в травматологию, водитель Volkswagen - с диагнозом "обширный инсульт" в реанимацию.

По ДТП проводится проверка.-0-