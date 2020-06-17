Под Гомелем утонул 22-летний парень

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе утонул 22-летний парень, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Спасателям 16 июня в 18.45 поступило сообщение о тонущем мужчине в озере в деревне Осовцы Гомельского района. Когда работники МЧС прибыли на место, на поверхности воды никого не было.

"Очевидцы рассказали, что мужчина утонул в 10 м от берега. В 19.22 водолазы извлекли из воды утонувшего гражданина 1998 года рождения", - проинформировали в управлении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-