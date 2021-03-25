Под Гомелем в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе маршрутное такси столкнулось с впереди стоящим автомобилем. В ДТП пострадала пассажирка маршрутки, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Авария случилась 24 марта в 15.10 в агрогородке Еремино. Водитель маршрутки неправильно выбрал дистанцию и въехал в "Опель", который ожидал разрешающего сигнала светофора.

В ДТП девушка, пассажир маршрутки, получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу.-0-