Под Гомелем велосипедистка попала под поезд и погибла

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции Костюковка под Гомелем 61-летняя велосипедистка попала под поезд и погибла, сообщил корреспонденту БЕЛТА Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Трагедия произошла днем 24 августа. Предварительно установлено, что жительница агрогородка Еремино катила велосипед вдоль железнодорожного полотна. В это время к станции приближался поезд, о чем сообщала и светозвуковая сигнализация на переезде. Женщина решила быстрее пересечь пути и села на велосипед. Движущийся на большой скорости состав сбил велосипедистку насмерть.

По факту инцидента проводят проверку.

Сергей Казакевич отметил, что в области с начала года на железной дороге погибли девять человек, в том числе одна несовершеннолетняя - в апреле в Рогачеве под поезд попала 15-летняя школьница. Среди основных причин ЧП собеседник назвал неосторожность, невнимательность со стороны потерпевших, а также несоблюдение правил безопасного поведения на железной дороге.-0-