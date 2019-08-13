Под Гомелем водитель уснул за рулем и врезался в грузовик

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием легковушки и большегруза произошла сегодня в 10.00 на объездной дороге под Гомелем, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина 1997 года рождения на Toyota ехал со стороны агрогородка Красное. В какой-то момент выехал на встречную полосу, где врезался в груженый МАЗ. По предварительной информации водитель легковушки уснул за рулем. Мужчина госпитализирован. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытый перелом голени.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

В ГАИ подчеркнули, что сейчас движение на данном участке затруднено. Участников дорожного движения просят выбирать по возможности иной маршрут.-0-