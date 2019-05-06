Под Гродно автомобиль вылетел в кювет: погиб пассажир

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно автомобиль Audi вылетел в кювет и опрокинулся, пассажир скончался на месте трагедии. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 5 мая около 15.20 вблизи агрогородка Озеры. За рулем Audi находился водитель 1995 года рождения. Двигаясь в направлении дороги Слоним - Мосты - Скидель со стороны Озер, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и опрокинулся.

Водитель получил многочисленные травмы. В результате медицинского освидетельствования установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле на переднем сиденье находился пассажир 2000 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Причины и иные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Водитель задержан.-0-

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома