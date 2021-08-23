Под Гродно бесправник спровоцировал погоню и вылетел в кювет

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно бесправник спровоцировал погоню, в конце которой его автомобиль вылетел в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.Утром 22 августа сотрудники подразделения "Дельта" несли службу в деревне Стриевка. Их внимание привлек двигающийся навстречу "Мицубиси". Водитель легковушки на сигнал об остановке не отреагировал. Началось преследование.Вскоре на гравийной дороге машина вылетела в кювет. Водитель попытался убежать в лес, но его задержали."У 51-летнего мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения. Его отвезли на медицинское освидетельствование, от прохождения которого мужчина отказался", - рассказали в ГАИ.Выяснилось, что в октябре 2020 года его уже задерживали за нетрезвую езду. Теперь бесправнику грозит уголовная ответственность.-0-