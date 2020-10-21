Под Гродно бесправник устроил аварию при попытке уйти от преследования

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно бесправник попытался скрыться от ГАИ и попал в аварию. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вблизи деревни Коваличи Гродненского района сотрудники ГАИ обратили внимание на двигавшийся с большой скоростью "Опель". Инспекторы включили проблесковые маяки, чтобы остановить легковушку, но ее водитель попытался скрыться. Во время преследования он постоянно совершал опасные маневры, в том числе выезжал на встречную полосу, подрезал служебный автомобиль.

Во время одного из маневров "Опель" вылетел в кювет и перевернулся. Непристегнутый водитель вылетел на заднее сиденье авто.

"От прохождения медицинского освидетельствования мужчина 1977 года рождения отказался. К слову, водительских прав он никогда не получал и в течение года уже задерживался за езду без них", - рассказали в ГАИ. Выяснилось, что автомобиль нарушитель приобрел накануне и даже не успел толком обкатать.

В отношении мужчины составлено 6 протоколов.-0-