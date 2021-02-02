Под Гродно дачного вора нашли по следам на снегу

2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе дачного вора нашли по следам на снегу. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение о краже из дачного дома в деревне Новоселки поступило в милицию 30 января. Выяснилось, что злоумышленник проник в жилище через разбитое окно, забрал два телевизора и скрылся. Оперативники уголовного розыска стали отрабатывать ломбарды, чтобы найти пропавшее имущество. Один из телевизоров там и обнаружили.

"Личность подозреваемого удалось установить по следам. Цепочка их вела от дачи за пределы деревни. В итоге следы привели сотрудников уголовного розыска к дому 36-летнего ранее судимого мужчины", - сообщили в милиции.

Оказалось, что именно он отдал один телевизор в ломбард, а второй продал знакомой. Он пояснил, что решил воспользоваться непогодой, рассчитывая, что из-за снегопадов хозяева приедут на дачу нескоро.

По статье "кража" возбуждено уголовное дело.-0-