Под Гродно грузовик протаранил жилой дом

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Грузовик въехал в стену жилого дома в агрогородке под Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение о ДТП в агрогородке Поречье поступило сегодня около половины десятого утра. "25-летний водитель автомобиля ГАЗ приехал на торговый объект, расположенный по улице Красноармейской, для разгрузки продукции. После этого ему надо было закрыть фургон, гидравлическое оборудование которого срабатывает только при включенном двигателе", - рассказали в ГАИ.

Водитель думал, что авто стоит на "нейтралке", однако была включена передача. При запуске двигателя грузовик начал движение, врезался в жилой дом и пробил в стене дыру. К счастью, в ДТП никто не пострадал.-0-