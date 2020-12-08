ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 8 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:47 В Жодино четверо мужчин жгли шины и рубероид на дороге - расследование завершено Происшествия
14:42 В Азербайджане по 18 января будет действовать ужесточенный карантинный режим В мире
14:34 Экономика ФРГ вернется на докризисный уровень лишь к концу 2021 года В мире
14:31 Под Гродно грузовик протаранил жилой дом Происшествия
14:28 НОК: позицию МОК оцениваем как предвзятую и ангажированную Спорт
14:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1649 пациентов с COVID-19, выписаны 1444 Общество
13:57 В Ереване оппозиция перекрывает центральные улицы с требованиями отставки Пашиняна В мире
13:50 ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах зимой Общество
13:49 В Минске из дома по улице Свердлова из-за пожара эвакуируют жильцов Происшествия
13:48 В Узденском районе автомобиль на пешеходном переходе сбил пожилую женщину Происшествия
13:45 ФОТОФАКТ: В Витебском зоопарке спасли лебедя Регионы
13:43 Динара Алимбекова и Антон Смольский представят Беларусь в "Рождественской гонке" Спорт
13:41 В Брестском районе легковушка въехала в автобусную остановку Происшествия
13:33 В Беларуси ежегодно получают травмы около 700 тыс. человек Общество
13:30 Университет гражданской защиты МЧС и Академия авиации подписали соглашение о сотрудничестве Общество
13:28 Пожарный извещатель спас пенсионера при пожаре в Гродненском районе Происшествия
13:26 Мясникович: реальный сектор ЕАЭС демонстрирует позитивные результаты в условиях пандемии Экономика
13:19 Доллар и евро на торгах 8 декабря подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:15 "Пинскводстрой" на двух участках укрепляет берега Припяти Регионы
13:12 Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается - эксперт Общество
13:07 Все районные больницы в Беларуси будут в ближайшее время отремонтированы и дооснащены Президент
12:37 В Военной академии проходят курсы по территориальной обороне с председателями райисполкомов Общество
12:34 Правоохранители менее чем за сутки раскрыли кражу в Солигорском районе Происшествия
12:33 Количество батутных травм среди детей значительно снизилось Общество
12:30 В России в 2020 году предотвратили более 40 терактов В мире
12:26 Белорусские продукты питания будут представлены на крупной выставке в ОАЭ Экономика
12:25 Пожар в столичном общежитии: эвакуированы 50 человек Происшествия
12:24 Оппозиция Армении заявила о начале протестов после истечения срока ультиматума Пашиняну В мире
12:22 Брестчанина будут судить за клевету на преподавателя Академии МВД Происшествия
12:21 Доску почета открыли в БНТУ к столетию университета Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
08 декабря 2020, 14:31

Под Гродно грузовик протаранил жилой дом

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Грузовик въехал в стену жилого дома в агрогородке под Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщение о ДТП в агрогородке Поречье поступило сегодня около половины десятого утра. "25-летний водитель автомобиля ГАЗ приехал на торговый объект, расположенный по улице Красноармейской, для разгрузки продукции. После этого ему надо было закрыть фургон, гидравлическое оборудование которого срабатывает только при включенном двигателе", - рассказали в ГАИ.

Водитель думал, что авто стоит на "нейтралке", однако была включена передача. При запуске двигателя грузовик начал движение, врезался в жилой дом и пробил в стене дыру. К счастью, в ДТП никто не пострадал.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область Гродно ДТП
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
В Жодино четверо мужчин жгли шины и рубероид на дороге - расследование завершено
Фото из архива В Минске из дома по улице Свердлова из-за пожара эвакуируют жильцов
Фото из архива В Узденском районе автомобиль на пешеходном переходе сбил пожилую женщину
Фото МВД В Брестском районе легковушка въехала в автобусную остановку
Фото МЧС Пожарный извещатель спас пенсионера при пожаре в Гродненском районе
Фото из архива Правоохранители менее чем за сутки раскрыли кражу в Солигорском районе
Главное
Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?
"Будем надеяться, что вышли на плато" - Лукашенко посетил районную больницу в Столбцах
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1649 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
На белорусские НПЗ в декабре поступит около 1,64 млн т российской нефти
Топ-новости
Все районные больницы в Беларуси будут в ближайшее время отремонтированы и дооснащены
Лукашенко прокомментировал решение МОК о введении санкций
Михневич сделал заявление в связи с актом вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Брюсселе
Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается - эксперт
Мясникович: реальный сектор ЕАЭС демонстрирует позитивные результаты в условиях пандемии
ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах зимой
Белорусские продукты питания будут представлены на крупной выставке в ОАЭ
МАРТ: участились случаи нарушения санэпидтребований в объектах бытового обслуживания
Нацагентство по туризму продлило прием заявок на конкурс "Познай Беларусь" до 11 декабря
Доску почета открыли в БНТУ к столетию университета
В Беларуси ежегодно получают травмы около 700 тыс. человек
Имена финалистов конкурса "100 идей для Беларуси" станут известны 26 декабря
Гомельская таможня предупреждает о возможных задержках на границе с Украиной
Новые модели пожарных машин на базе шасси МАЗ намерены произвести для Сербии
Доллар и евро на торгах 8 декабря подешевели, российский рубль подорожал
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.