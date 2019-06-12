Под Гродно кроссовер сбил 12-летнюю велосипедистку

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в аварии пострадала юная велосипедистка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 11 июня в агрогородке Вертелишки Гродненского района. Водитель кроссовера двигался по улице Дубко. На одном из перекрестков со второстепенного направления на его полосу неожиданно выехали две велосипедистки.

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель пытался избежать столкновения, тормозил и уходил влево. Однако автомобиль правой частью ударил один из велосипедов. 12-летнюю девочку с ушибами и ссадинами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-