Под Гродно кроссовер сбил 12-летнюю велосипедистку

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в аварии пострадала юная велосипедистка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 11 июня в агрогородке Вертелишки Гродненского района. Водитель кроссовера двигался по улице Дубко. На одном из перекрестков со второстепенного направления на его полосу неожиданно выехали две велосипедистки.
Водитель пытался избежать столкновения, тормозил и уходил влево. Однако автомобиль правой частью ударил один из велосипедов. 12-летнюю девочку с ушибами и ссадинами госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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