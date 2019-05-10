Под Гродно кроссовер вылетел с дороги и перевернулся, пострадала водитель

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно кроссовер вылетел с дороги в кювет и перевернулся, пострадала водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 9 мая возле деревни Каменка на автодороге Гродно-Стародубовая-Одельск. "Автомобиль "Ниссан" сначала зацепил обочину по ходу движения, выехал на встречную, после чего вылетел в кювет", - рассказали в ГАИ.
В результате аварии пострадала водитель "Ниссана". 43-летнюю жительницу Гродно с травмами госпитализировали.-0-
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