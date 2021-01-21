Под Гродно легковушка на летних шинах врезалась в дерево

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно легковушка на летней резине влетела в дерево. В результате аварии водитель получил травмы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 20 января на дороге между деревнями Сухари и Новоселки Гродненского района. З5-летний водитель "Сеата" не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
"После ДТП водителя с травмами головы госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Пассажирка, находившаяся на переднем сидении, не пострадала", - отметили в ГАИ.
По факту аварии проводится проверка. Известно, что на машине установлены летние шины.-0-