Под Гродно легковушка насмерть сбила водителя большегруза

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе под колесами авто погиб водитель фуры, стоящей в очереди на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Смертельная авария произошла на 28-м км дороги, соединяющей Гродно с границей Литовской Республики, вечером 3 ноября. Около 20.00 "Рено Лагуна" под управлением мужчины 1988 года рождения сбила человека.

По предварительной информации, пострадавший вышел из-за стоящих машин, он не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибший был жителем Московской области.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.-0-