Под Гродно легковушка сбила двух косуль

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 легковушка сбила двух косуль. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла поздним вечером 4 мая на 240-м км трассы Минск - Гродно. Водитель "Мазды" двигался в сторону областного центра. По его словам, на дорогу резко выбежали две косули. Водитель применил экстренное торможение, но избежать ДТП не сумел. В результате наезда животные погибли, а автомобиль получил механические повреждения.

Дальнейшую проверку проведет отдел оперативного реагирования и розыска ГАИ.-0-