Под Гродно легковушка сбила парня на электросамокате

28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парень на электросамокате попал под колеса автомобиля: возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 27 июля на трассе М6 Минск - Гродно. На 250-м км Citroen под управлением 33-летнего мужчины сбил 18-летнего парня, двигавшегося на электросамокате в попутном направлении. Молодой человек с травмами госпитализирован.

Установлено, что двигался он по краю проезжей части, световозращающими элементами обозначен не был.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).-0-