Под Гродно милиционер спас при пожаре мужчину

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно милиционер вывел из горящей квартиры мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня днем в службу 101 Гродненского района поступило сообщение о пожаре в агрогородке Обухово. Дым выходил из окна квартиры на втором этаже.

На месте оказался участковый инспектор. По лестнице, которую принесли местные жители, взобрался в квартиру, отыскал хозяина и вывел его на свежий воздух. Тлеющие постельные принадлежности затушили работники газовой службы, прибывшие к месту ЧС.

С признаками отравления продуктами горения спасенного госпитализировали. В результате пожара повреждены постельные принадлежности, кровать в комнате. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-