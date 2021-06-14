Под Гродно мужчина поджег дом - в огне погибла его мать

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродненского района поджег дом - при пожаре погибла его мать. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Пожар в деревне Хвойняны произошел ночью 13 июня. При тушении в доме обнаружили тело 73-летней хозяйки. "Предварительно установлено, что ее 45-летний сын облил одежду и мебель в доме алкоголем и поджег", - рассказали в СК. Известно, что мужчина злоупотребляет спиртным и в тот момент также был пьян.

Следователь и эксперты осмотрели дом. Назначены необходимые экспертизы. Допрошены свидетели.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.-0-