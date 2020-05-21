Под Гродно мужчина с помощью беспилотника пытался переправить через границу табачные изделия

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно мужчина с помощью беспилотника пытался переправить через белорусско-польскую границу табачные изделия - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

Военнослужащие погранзаставы "Подлипки" при выполнении служебных задач вблизи границы услышали звук, похожий на те, что издают беспилотные летательные аппараты. Заставу подняли по тревоге. Вскоре в 2 км от границы задержали двоих граждан Беларуси с товарами подакцизной группы и квадрокоптером кустарного производства. Неподалеку обнаружился и автомобиль, на котором мужчины прибыли к границе.

Один из нарушителей пояснил: его знакомый из Польши предложил поучаствовать в перемещении товаров через границу с помощью беспилотника. Оставалось лишь прибыть в указанные место и время. Погода 8 мая показалась подходящей.

"44-летний мужчина побоялся ехать ночью в лес один, поэтому позвал с собой 47-летнего товарища. Правда, в свои планы решил не посвящать", - рассказала Надежда Масевич.

На месте назначения мужчины услышали звук беспилотника, но в темноте его нашли не сразу: пограничники сделали это раньше.

"Так как 44-летний гродненец в марте привлекался к административной ответственности за перемещение товаров через границу вне установленного места, повторное нарушение уже влечет уголовную ответственность. 19 мая было возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет", - отметила Надежда Масевич. Его товарищ привлечен к административной ответственности за нарушение пограничного режима и должен будет оплатить штраф.

Гродненская пограничная группа напоминает: сообщить любую информацию, связанную с нарушением законодательства о госгранице, можно по короткому номеру 145.-0-