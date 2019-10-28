Под Гродно мужчину привязали к дереву за отказ съехать с дачи

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе мужчину привязали к дереву за отказ съехать с дачи, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Причиной происшествия стали имущественные споры бывших мужа и жены. Они давно развелись, однако проживали в общей квартире и до поры особо не ссорились.

"Недавно экс-супруга сдружилась с двумя молодыми людьми 1989 года рождения, с которыми периодически выпивала. Вскоре компания решила, что бывший муж в квартире лишний, его попросили съехать. Мужчина не спорил и переехал на дачу в Гродненский район", - рассказали в милиции.

Впрочем, женщина со знакомыми попыталась выжить его и оттуда. Они периодически приезжали, требовали оставить дом, но мужчина отказывался.

После очередного визита молодые люди попросили показать им, как пройти к железнодорожной станции. По пути злоумышленники набросились на мужчину и привязали его к дереву.

Мужчина сам освободился. Добрался до соседей по даче и вызвал милицию. На следующий день подозреваемых задержали на съемной квартире в Гродно. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы".-0-