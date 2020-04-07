Под Гродно на перекрестке джип отправил легковушку в канаву

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно джип протаранил легковушку и отправил ее в канаву с водой, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 6 апреля на 204-м км трассы Р99 вблизи поворота на деревню Коптевка. 26-летняя девушка, управляющая внедорожником, при выезде на главную дорогу не уступила "Ситроену".
От удара легковушку выбросило в канаву с водой. В аварии пострадал водитель "Ситроена". С переломами ребер 43-летнего мужчину госпитализировали.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-