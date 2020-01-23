Под Гродно остановили пьяную женщину-водителя: права она получила 3 месяца назад

23 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяного водителя с 1,8 промилле алкоголя задержали утром 19 января под Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Женщина 1989 года рождения накануне пила со знакомыми. Утром она решила поехать из Гродно в Пружаны. В агрогородке Индура Гродненского района "Мазду" остановили сотрудники ГАИ, которые обратили внимание на состояние водителя.

Подозрения подтвердились во время медицинского освидетельствования. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,8 промилле.

К слову, права женщина получила в ноябре 2019 года. Нарушение стало первым в ее водительской биографии.-0-