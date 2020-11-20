Под Гродно пьяный бесправник сел за руль вместо выпившего дяди

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно задержали пьяного бесправника, который решил сесть за руль вместе выпившего дяди. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Нетрезвого водителя остановили вечером 19 ноября. За несколько часов до этого он был в гостях у родственницы в одной из деревень Гродненского района, пил пиво. 25-летнему молодому человеку сообщили, что в агрогородке Индура за руль авто хочет сесть его пьяный дядя. Чтобы не допустить этого, парень поспешил к родственнику. Потом он решил сам сесть за руль.

"Через пару километров машину остановили сотрудники ГАИ. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,2 промилле", - сказали в ГАИ.

Выяснилось также, что прав у молодого человека нет. Протоколы в итоге составили и на него, и на дядю, который передал управление авто нетрезвому водителю.-0-