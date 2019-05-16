Под Гродно пьяный водитель из мести таранил другую машину

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно пьяный водитель на микроавтобусе из мести таранил другую машину за то, что о его состоянии за рулем сообщили в милицию, рассказали БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Драматическая история разыгралась на трассе Гродно-Сопоцкин вечером 15 мая. 57-летний горожанин поругался с женой, выпил водки и решил поехать на дачу в районе деревни Ратичи. "Микроавтобус "Фольксваген" хаотично вилял по дороге, резко тормозил и ускорялся. Это показалось странным водителю одной из легковушек. Он сообщил о подозрительной машине по номеру 102 и проследовал за "Фольксвагеном", - отметили в ГАИ.
Водитель микроавтобуса заметил преследователя и догадался, что о его поведении уже известно правоохранителям. Он решил отомстить. Поэтому развернулся и погнался за легковушкой, произошло столкновение.
Вскоре на место прибыли инспекторы. Содержание алкоголя в организме водителя превысило предельно допустимое значение в три раза.-0-
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