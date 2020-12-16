Под Гродно пьяный водитель на кроссовере врезался в милицейский автомобиль

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно пьяный водитель не смог объехать стоящий милицейский автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 13 декабря в деревне Коробчицы возле Гродно. Водитель Audi Q7 при выезде с ул.Роскошной на ул.Мира столкнулся со стоящей милицейской "Ладой". "У водителя Audi Q7 были очевидные признаки алкогольного опьянения - шаткая походка, несвязная речь, замедленные действия. Это подтвердило медицинское освидетельствование: в парах выдыхаемого воздуха содержание алкоголя более чем в 6 раз превысило допустимое значение", - сообщили в ГАИ.

Мужчина пояснил, что выпил поллитра текилы и решил съездить к другу. Сейчас ему грозит внушительный штраф и лишение права управления за нетрезвую езду. Его также оштрафуют за отсутствие допуска к участию в дорожном движении.-0-