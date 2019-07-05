Под Гродно подросток на угнанной машине наскочил на камень - авто сгорело

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Одельск под Гродно нетрезвый 16-летний парень на угнанной машине врезался в камень, автомобиль сгорел, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария в агрогородке произошла вечером 4 июля. "16-летний парень выпивал с товарищами. Потом решил отправиться домой, в соседнюю деревню, и на улице заметил припаркованный "Рено" с ключами в замке зажигания. Парень решил этим воспользоваться", - рассказали в ГАИ.

Из-за отсутствия водительских навыков уже при выезде со двора он повредил скамейку. А на проселочной дороге юный водитель не справился с управлением, съехал за пределы дороги и наскочил на высокий камень. От удара автомобиль воспламенился и полностью сгорел.

Горе-водитель испугался, выбросил ключи от авто и побежал домой. В деревне его задержали очевидцы происшествия и вернули на место ДТП, где его уже ждали сотрудники ГАИ.

На момент освидетельствования содержание алкоголя в организме юноши превысило допустимое более чем в 2,5 раза.

Проводится проверка.-0-