27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно при пожаре погиб 94-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Ранним утром 27 января житель деревни Большая Жорновка сообщил, что на соседнем подворье полыхает деревянный дом.

"Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар. В кухне под обрушившимися элементами строительных конструкций обнаружили тело хозяина. Известно, что мужчина почтенного возраста проживал один, не курил, спиртными напитками не злоупотреблял", - рассказали в МЧС.

Огонь практически уничтожил дом. Основная версия причины возгорания - нарушение правил эксплуатации печного отопления.-0-